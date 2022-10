ARD Retro startet: Frei zugänglich, unbegrenzt verfügbar

Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) blickt auf eine lange Geschichte zurück. Dieser kann nun auch in den Apps ARD Audiothek und ARD Mediathek beigewohnt werden. 1950, also kurz nach dem Ende des zweiten Weltkriegs gegründet, hat die ARD jetzt erstmals Teile ihrer historischen Archive in beiden Anwendungen veröffentlicht.

Insert

You are going to send email to