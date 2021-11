ARD-Hörspieltage 2021: Gewinner und nominierte zum Download

In der vergangenen Woche fanden in Karlsruhe die diesjährigen ARD-Hörspieltage 2021 statt. Unter anderem wurden im Rahmen der Veranstaltung auch der Deutsche Hörspielpreis der ARD und der Kinderhörspielpreis vergeben. Der Hörspielpreis ging in diesem Jahr an die Deutschlandfunk-Produktion „Adolf Eichmann: ein Hörprozess„, den Deutscher Kinderhörspielpreis sicherte sich der „Herr der Lügen“ von Thilo Reffert, der sich auf der Kinderfunkseite Kakadu von Deutschlandfunk Kultur anhören lässt.

Fast alle Wettbewerbsstücke, neben den Gewinnern des Deutschen Hörspielpreises und dem Kinderhörspielpreis also auch die restlichen nominierten Stücke, lassen sich in der ARD-Audiothek derzeit anhören und bei Bedarf auch aus dem Netz laden.

Auf die Nominierten kann allerdings nur bis zum 16. November zugegriffen werden. Hier sollte ihr also noch heute Abend aktiv werden. Neben den Anlaufstellen im Netz, die wir alle im Anschluss verlinkt haben, reicht es auf dem iPhone aus, die ARD-Audiothek-App zu installieren. Hier können alle Hörspiel-Produktionen durchforstet und abgespielt werden.

Darunter auch der Publikumspreis der ARD-Hörspieltage, über dessen Vergabe online abgestimmt wurde. Der Publikumspreis ging in diesem Jahr an die 70 Minuten lange Produktion „Ihre Geister sehen“ von Rabea Edel, den die Kurzbeschreibung der Festival-Macher als eindringlichen Monolog „über ein Familiengeheimnis und den Umgang mit Psychosen“ beschreibt. Keine leichte Kost also.

Die offizielle Portalseite der ARD-Hörspieltage erreicht ihr im Online-Angebot des Südwestrundfunks. Hier sind auch die Download-Links versammelt, mit denen ihr direkt auf die Kinder- und Erwachsenen-Hörspiele zugreifen könnt. Die wichtigen Links haben wir euch im Anschluss zusammengestellt.