ALDI Kidswatch: Kinder-Smartwatch konkurriert mit der Apple Watch SE

Zum Marktstart am 25. November wird die Kinder-Smartwatch nur so lange der Vorrat reicht verfügbar sein.

Die ALDI Kidswatch, offiziell die „ Xplora Kidswatch XGO2 „, wird am 25 November im Sortiement von ALDI Nord erhältlich sein und wird in den zwei Farbvarianten Blau und Pink für 89,99 Euro angeboten. Der Uhr liegt ab Werk eine ALDI TALK Kidswatch SIM-Karte bei, die sich um die Mobilfunkanbindung kümmern soll und alle vier Wochen mit 3,99 Euro zu Buche schlägt. Eine Pauschale für die ALDI TALK eine All-Net-Flat für Telefonie und 400 Megabyte mobile Daten anbietet.

