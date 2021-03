Aqara kündigt „Adaptives Licht“ für HomeKit-Lampen an

Mit Aqara kündigt ein weiterer Apple-Partner die Unterstützung der HomeKit-Funktion „Adaptives Licht“ an. Die Neuerung wird per Firmware-Update für die Smarthome-Hubs des Herstellers bereitgestellt.

Adaptives Licht erlaubt eine dynamische Anpassung der Farbe von HomeKit-Lichtquellen über den Tagesverlauf hinweg. Die Funktion soll einen harmonischeren und „natürlicheren“ Tagesablauf gewährleisten, so können Nutzer den Tag beispielsweise mit warmen, gelblichen Lichtfarben beginnen, im Tagesverlauf sorgen dann kühlere und heller wirkende Farben für Aufmerksamkeit und Konzentration, abends machen es dann wiederum wärmere Lichttemperaturen gemütlicher. Adaptives Licht lässt sich bei der Steuerung von kompatiblen Lampen quasi als Farbeinstellung anwählen.

Aqara bringt die Funktion mit der neuen Firmware-Version 3.2.4 zunächst in Verbindung mit seinem Smarthome-Hub M1S. Die Verteilung des Updates ist bereits angelaufen. Besitzer des Aqara Hub M2 müssen sich dagegen noch ein wenig gedulden, hier wird mit der Bereitstellung in den kommenden Monaten gerechnet. Der mit zusätzlichen Funktionen ausgestattete M2-Hub von Aqara ist seit Beginn dieses Jahres in Deutschland erhältlich. Beide Aqara-Hubs dienen als Gateway zur Einbindung der ZigBee-Produkte des Herstellers in HomeKit.

Die neuen Beleuchtungsoptionen beschränken sich bei Aqara bislang auf das Zusammenspiel mit der im Weißlichtbereich zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin regulierbaren E27-Lampe Aqara LED Light Bulb, die derzeit hierzulande allerdings kaum lieferbar ist.

Aqara ist auf dem deutschen Markt zunächst mit einem breiten Angebot von Sensoren und Schaltern gestartet, die über die Hubs des Herstellers in HomeKit eingebunden werden können. Die Produktreihe wurde durch Zubehör wie eine Schaltsteckdose, einen Jalousiemotor und eben die Weißlichtbirne als erstes Beleuchtungsprodukt erweitert. Neben den oben genannten Hubs bietet Aqara mit dem (allerdings nicht mit „Adaptive Lighting“ kompatiblen) Hub G2H auch eine Kombination aus HomeKit-Kamera und ZigBee-Hub an.