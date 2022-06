Aqara HomeKit-Hub M1S in überarbeiteter Version erhältlich

Mit dem Smarthome Hub M1S Gen. 2 hat Aqara eine überarbeitete Version seiner Kombi aus Smarthome-Hub, Nachtlicht und Alarmlautsprecher am Start. Das Gerät ist regulär zum Preis von 55,99 Euro erhältlich, aktuell gibt es im Rahmen einer Einführungsaktion 10 Prozent Nachlass auf diesen Preis.

Genau genommen handelt es sich bei der neuen Version bereits um die dritte Generation des ursprünglich 2018 eingeführten Aqara Hub. Dieser wurde zwischenzeitlich durch den M1S ersetzt, der nun mit Verbesserungen in der zweiten Generation erhältlich ist. Im speziellen nennt der Hersteller hier die Unterstützung des WPA3-Standards und die Möglichkeit zur Wiedergabe von konfigurierbaren Klingeltönen, beispielsweise im Zusammenhang mit Hausautomatisierungen.

Der Aqara Hub M1S Gen. 2 ermöglicht wie seine Vorgänger die Einbindung von Aqara-Geräten in Apple HomeKit sowie Amazon Alexa, Google Home und IFTTT. Die Kommunikation zwischen Hub und Geräten erfolgt über Zigbee, hier wird auch die aktuelle Version Zigbee 3.0 und die Anbindung von bis zu 128 Geräten unterstützt. Aqara hat zudem bereits angekündigt, dass die Kompatibilität mit Matter, sobald der Standard veröffentlicht ist, per Softwareupdate nachgerüstet wird.

Der Aqara Hub M1S präsentiert sich als kompakte Alternative zum Aqara Hub M2. Das Kombigerät wird direkt in die Steckdose gesteckt und kann mittels eines integrierten RGB-Lichtrings für Not- oder dezente Stimmungsbeleuchtung sorgen. Zusätzlich ist ein 2-Watt-Lautsprecher verbaut, der akustische Hinweise ausgeben oder auch als Sirene fungieren kann.

Aqara-Hubs als HomeKit-Brücke

Aqara verfolgt bei seiner HomeKit-Integration das gleiche Konzept wie etwa Philips Hue oder IKEA. Der Hub wird direkt in HomeKit integriert, der M1S beispielsweise wird in HomeKit zusätzlich auch als Lampe angezeigt. Zusätzliche Geräte wie Sensoren kommunizieren dann über Zigbee mit dem Hub und werden von diesem an HomeKit übergeben, stehen also dann ebenfalls auch direkt in HomeKit zur Verfügung.

Aqara bietet mit dem M1S, dem M2 und dem E1 mittlerweile drei verschiedene klassische Hubs für unterschiedliche Einsatzzwecke im Programm. Darüber hinaus haben auch die HomeKit-Kameras des Herstellers eine Hub-Funktion integriert. Eine aktuelle Übersicht der in Deutschland erhältlichen Aqara-Produkte findet sich hier bei Amazon.