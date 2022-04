Aqara HomeKit-Bewegungsmelder P1 startet in Deutschland

Aqara startet nun offiziell mit dem Verkauf des mit HomeKit kompatiblen Bewegungsmelders P1 in Deutschland. Heute und morgen gibt es damit verbunden zusätzlich 10 Prozent Preisnachlass. Nach Eingabe des Aktionscodes EUMOTIONPI fällt der Preis für das Gerät an der Amazon-Kasse auf 23,39 Euro – die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 30 Euro.

Der Aqara Bewegungsmelder P1 bringt als überarbeitete Version des alten „Aqara Motion Sensor“ mit nennenswerte Verbesserungen mit. Achtet also beim Kauf unbedingt auf das „P1“ im Produktname, andernfalls sollte der Sensor wenigstens deutlich günstiger sein. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Aqara-Produkte einen Zigbee-Hub voraussetzen. Unsere Empfehlung wäre hier der aktuell für 59 Euro erhältliche Aqara Kamera-Hub G2H Pro, damit habt ihr dann gleichzeitig auch eine HomeKit-Kamera mit im Haus.

Aqara P1 kombiniert Infrarot- und Helligkeitssensor

Beim neuen Aqara Bewegungsmelder P1 handelt es sich um eine Kombination aus Infrarot- und Helligkeitssensor, wobei den Einschränkungen von Apple geschuldet nur die Bewegungserkennung an HomeKit durchgereicht wird. Die Werte des Helligkeitssensor stehen ausschließlich in der Aqara-App zur Verfügung. Neben HomeKit lässt sich der Sensor auch mit Alexa oder IFTTT verwenden, die Integration in all diese Systeme läuft über den Aqara-Hub als Schnittstelle, die Verwaltung der Geräte über die Aqara-App.

Während die Aqara-Hubs selbst je nach Modell über WLAN oder auch per Ethernetkabel mit dem Heimnetz verbunden sind, kommunizieren die Sensoren und sonstige Aqara-Geräte über Zigbee mit dem Hub – der neue P1 arbeitet hier mit dem aktuellen Standard Zigbee 3.0. So erhält man eine Kombination aus sicherer und zuverlässiger Netzwerkanbindung mit schnellen Reaktionszeiten. Mit Blick auf den neuen P1-Bewegungsmelder betont Aqara, dass dieser auch Matter unterstützen wird, sobald das Protokoll offiziell verfügbar ist. Aqara hat bereits angekündigt, dass die aktuellen Hubs per Software-Update mit Matter kompatibel werden.

Gegenüber dem Vorgänger deutlich verbessert

Nicht zuletzt der energiesparenden Funkverbindung ist es geschuldet, dass der neue Bewegungsmelder P1 laut Herstellerangaben nun bis zu fünf Jahre ohne Batterietausch arbeiten kann. Als weitere Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion führt Aqara die Möglichkeit ein, die Timeout-Zeit nach einer Erkennung besser and die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen und hier eine Zeit zwischen einer und 200 Sekunden einzustellen – bislang standen hier 60 Sekunden als Fixwert. Auch die Sensibilität des Sensors lässt sich in drei Stufen variieren, sodass letztendlich Bereiche zwischen zwei und sieben Metern erfasst werden können, der Erfassungswinkel liegt dabei zwischen 170 und 150 Grad. In den App-Einstellung gibt es übrigens die Option, eine Bewegungserkennung durch blaues Blinken des Sensors anzeigen zu lassen – standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

Der Sensor selbst hat einen Durchmesser von drei Zentimetern und ist mit lediglich vier Zentimetern Höhne angenehm kompakt. Im Lieferumfang ist eine optional verwendbare Schwenkhalterung mit Kugelgelenk enthalten. Die Befestigung erfolgt mithilfe von Klebepads. Achtet falls ihr die Halterung verwendet, darauf, dass der kleinere Teller am Sensor befestigt werden muss, nur so könnt ihr wenn mal nötig auch das Batteriefach öffnen, ohne dass die Halterung komplett entfernt werden muss.