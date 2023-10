Twelve South HiRise 3 Deluxe: MagSafe-Ladeständer zum Premiumpreis

Wer sich den Preis von 170 Euro für die drahtlose Ladestation Twelve South HiRise 3 Deluxe schönrechnen will, nimmt in seine Kalkulation mit auf, dass im Lieferumfang neben einem anderthalb Meter langen USB-C-Anschlusskabel auch das passende Ladegerät enthalten ist.

Twelve South hat den Ladeständer bereits im vergangenen Monat als Nachfolger des ursprünglichen HiRise-Ständers vorgestellt. Optisch macht die neue Version auf uns einen deutlich besseren Eindruck, und auch die Handhabung dürfte definitiv besser sein. Die Apple Watch wird jetzt gegenüber der Ablage für die AirPods an einem in der Basis montierten und ausklappbaren Magnetpuck geladen, während das iPhone frei auf einem im Winkel anpassbaren MagSafe-Ladeteller sitzt. Das iPhone kann somit wahlweise im Hoch- und im Querformat platziert werden, quer und ans Stromnetz angeschlossen wird dann auch der mit iOS 17 neu verfügbare StandBy-Modus unterstützt, der das iPhone zu einer Art Info-Bildschirm macht.

