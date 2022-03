Nomad Sport Strap für die Apple Watch in neuen Farben

Nomad bietet seine „Sport Strap“-Armbänder für die Apple Watch in zusätzlichen Farben an. Die Variante für die größere Version der Apple-Uhr gibt es jetzt auch in Beige, Blau und Grün. Für die Apple Watch mit kleinerem Gehäuse steht neu nun auch die Farbvariante Schwarz zur Verfügung. Bislang schon waren die Sport Straps für die kleine Version in Grau und für die große Version in Grau und Schwarz erhältlich.

Nomad bewirbt seine „Sport Strap“-Armbänder als besonders leicht und atmungsaktiv. Das verwendete Fluorkautschuk sei gleichermaßen antimikrobiell, bequem und pflegeleicht und mit inneren Belüftungskanäle ausgestattet. Der mit der Uhr zu verbindende Verschlussstift ist aus Aluminium gefertigt, sowohl Verschluss als auch das Armband selbst sind wasserfest.

Die neuen Modelle des Nomad Sport Strap V2 werden zum Preis von 59,95 Euro angeboten. Die bereits zuvor erhältlichen Varianten lassen sich für 10 Euro weniger bestellen.