Apps und ihre Preise überwachen: App List jetzt auf Deutsch

Mit App List haben wir euch erst vor kurzem eine App empfohlen, mit deren Hilfe ihr das App-Store-Angebot im Auge behalten könnt. In Version 1.1 steht die Anwendung jetzt auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Das ist uns einen erneuten Hinweis wert.

App List ist für den Einsatz auf iPhone und iPad konzipiert und erlaubt es, eine Art Wunschliste mit interessanten, in Apples App Stores erhältlichen Apps zu verwalten. Gleichermaßen lässt sich die Anwendung auch dazu verwenden, sich Apps zu merken, die beispielsweise sehr groß sind und besser zuhause geladen werden. Mit den Preisbenachrichtigungen von App List kann man zudem die Preisentwicklung von Apps im Auge behalten.

App List 1.1 Funktionsübersicht:

Gleiche Deine App List-Daten automatisch und lückenlos per iCloud mit all Deinen Apple-Geräten ab

Gruppiere Apps mit Tags Deiner Wahl, und verwende sie um Deine Liste zu filtern und zu durchsuchen

Erhalte komplette Details zu jeder App

Umfangreiche Sortier- und Filterungsmöglichkeiten: filtere nach Tag und Plattform, suche nach einem oder mehreren Schlüsselworten und ändere die Sortierreihenfolge Deiner Ergebnisse

Teile eine oder mehrere Apps mit anderen Leuten, entweder als Liste von App Store-URLs, oder als Text mit App-Namen, Entwicklern und URLs

Die Listeneinträge sind voll konfigurierbar; Du kannst, zum Beispiel, verschiedene Metadaten einer App anzeigen, die Größe und Position des Icons verändern oder es komplett abschalten

Automatische Updates im Hintergrund

Verwende die Sichern & Wiederherstellen-Funktion, um eine Sicherung Deiner Liste anzulegen (inklusive Tags) oder um sie mit jemanden anders zu teilen

Mit euren Befürchtungen, dass Apple die App vielleicht auf dem Kieker hat, lagt ihr übrigens nicht komplett falsch. Die nun verfügbare neue Version der App befand sich komischerweise über drei Wochen bei Apple im Review, bis sie am Ende dann doch ohne Beanstandung durchgewunken wurde.

Der Entwickler will den Funktionsumfang von App List stetig erweitern. Zudem ist auch eine Version für den Mac in Arbeit. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass man sich über die Einstellungen der App mit kleinen Spenden an den Entwickler erkenntlich zeigen kann.