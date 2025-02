Soundcore Liberty 4 Pro: Sehr gute AirPods-Alternative mit Display im Case

Mit den Soundcore Liberty 4 Pro hat Anker seine In-Ear-Produktpalette um ein neues Topmodell erweitert. Die Ohrhörer klingen nicht nur sehr gut, sondern verfügen zudem über eine leistungsfähige Funktion zur Geräuschunterdrückung. Obendrauf hat Anker den Liberty 4 Pro noch eine mit einem Display und einem Touch-Bedienfeld ausgestattete Ladehülle mitgegeben.

Fangen wir gleich mit der Ladehülle an. Während die Akkus in den Ohrhörern selbst bis zu zehn Stunden durchhalten, erweitert die Ladehülle die Laufzeit der Hörer auf bis zu 40 Stunden. Dank der integrierten Schnellladefunktion lassen sich die Liberty 4 Pro innerhalb von nur fünf Minuten für weitere vier Stunden auftanken.

Das größte Augenmerk liegt aber zweifellos auf dem hier integrierten Display und dem zugehörigen Bedienfeld. Der kleine Bildschirm ist unter dem aufschiebbaren und transparenten Deckel der Hülle angebracht und zeigt standardmäßig zunächst Akkustand der Ohrhörer an und erlaubt die Einstellung der Geräuschunterdrückung. Mithilfe der begleitenden Soundcore-App kann man festlegen, welche Bedienelemente man hier sonst noch zur Verfügung haben will. Zur Auswahl steht die Aktivierung von räumlichem Audio, der ANC-Anpassung an den Atmosphärendruck, die Ohrhörer-Suchfunktion und eine Fernbedienung für die Kamera.

Letztere funktioniert auch mit dem iPhone und dürfte vor allem für Menschen interessant sein, die hierfür keine Apple Watch am Handgelenk tragen. Die Sache mit dem Atmosphärendruck ist im Alltagsleben vermutlich weniger interessant, sondern könnte beispielsweise bei Flugreisen Vorteile bieten.

Die Bedienung dieser Optionen erfolgt durch Antippen, Doppeltippen und Streichen über das Touch-Bedienfeld. Es funktioniert alles in allem, hat bei uns aber hier und da mal mehrere Anläufe gebraucht. Generell lassen sich Funktionen wie Lautstärke, Play/Pause oder der Moduswechsel auch direkt an den Ohrhörern vornehmen. Die Möglichkeiten diesbezüglich können über die App angepasst werden.

Optimale Passform und sehr guter Klang

Die Ohrhörer selbst sitzen zumindest hier ohne zu drücken und sicher in den Ohren. Um die optimale Passform zu finden, bekommt man Ohreinsätze in vier verschiedenen Größen mitgeliefert. Zudem kann man mithilfe der Soundcore-App noch einen Passtest machen, ähnlich wie es Apple mit den AirPods Pro anbietet. Ebenfalls an die AirPods Pro erinnert die Möglichkeit, in der Soundcore-App einen Hörtest zu machen, auf dessen Basis der Klang der Hörer an das Hörvermögen des Nutzers angepasst wird.

Vom Klang her gefallen uns die Liberty 4 Pro wirklich sehr gut. Hier spielt vor allem auch die Tatsache mit, dass man verschiedenste Möglichkeiten hat, die Wiedergabe an seine persönlichen Vorlieben anzupassen. Beispielsweise stehen als Alternative zur Standardwiedergabe Equalizer-Sets für mehr oder weniger Bass, Sprache und Podcasts sowie eine 3D-Audio-Option zur Verfügung – wer mag, kann hier auch eine Kopfnachverfolgung aktivieren, die allerdings minimal, aber wahrnehmbar zeitversetzt reagiert.

ANC in zehn Stufen regulierbar

Sehr gut gefällt uns auch die Möglichkeit, den ANC-Modus in zehn Stufen unterteilt zu regulieren. Die Spanne reicht von voller Transparenz bis zu maximaler Geräuschunterdrückung und kann auf diese Weise situationsabhängig optimal angepasst werden.

Der Geräuschunterdrückung geben wir dabei hervorragende Noten. Die Transparenzfunktion hat uns zu Beginn irritiert, da sie Außengeräusche deutlich weniger verstärkt, als wir das von anderen Ohrhörern gewohnt sind. Dies ist grundsätzlich angenehmer, wenn man die Funktion dafür nutzt, sich nicht gänzlich von der Außenwelt abzuschotten, macht Gespräche mit eingesetzten Ohrhörern jedoch schwierig.

Sehr gute und vergleichsweise günstige AirPods-Alternative

Wenn man mit der Einschränkung leben kann, dass die Soundcore-Ohrhörer die bei den AirPods vorhandenen Sonderfunktionen wie den Aufruf von Siri oder die Wiedergabe von eingegangenen Nachrichten nicht unterstützen, hat man hier eine sehr gute und deutlich günstigere Alternative in den Ohren.

Den Preis von 129,99 Euro vor Augen wollen wir aber auch darauf hinweisen, dass es mit den Soundcore Liberty 4 NC ein wohl nur unwesentlich schlechteres, aber mit 55 Euro deutlich günstigeres Modell gibt, das dann allerdings in einem schlichten Ladecase ohne Display steckt.