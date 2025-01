Apples Quartalszahlen: iPhone-Verkäufe rückläufig, trotz KI-Offensive

Apple hat in der Nacht zum Freitag die Geschäftszahlen für das erste Quartal des Fiskaljahres 2025 veröffentlicht (PDF-Download). Demnach erzielte das Unternehmen in den drei Monaten bis zum 28. Dezember 2024 einen Umsatz von 124,3 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Bestes Quartal der Unternehmensgeschichte

Laut Apple-CEO Tim Cook sei dies das bislang beste Quartal des Unternehmens gewesen. Er verwies darauf, dass die Produktpalette insbesondere in der Weihnachtssaison erfolgreich gewesen sei. Zudem betonte er die Bedeutung von „Apple Intelligence“, Apples lokaler KI, die uns hierzulande erst im April erreichen wird. Darüber hinaus habe die Zahl der aktiven Geräte weltweit einen neuen Höchststand erreicht.

Apples Services-Sparte, zu der der App Store und insbesondere die Abo-Dienste des Unternehmens gehören, bleibt ein wichtiger Umsatztreiber. Mit Einnahmen von 26,3 Milliarden Dollar verzeichnete dieser Bereich erneut ein starkes Quartal und trägt inzwischen mehr als ein Fünftel zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei.

Apples neuer Finanzchef Kevan Parekh verwies auf die „starken operativen Margen“, die dazu beigetragen hätten, das Ergebnis je Aktie auf einen neuen Höchstwert zu steigern. Das Unternehmen habe zudem über 30 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgegeben.

Rückläufige iPhone-Verkäufe

Trotz des Gesamtwachstums des Unternehmens gingen die iPhone-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Apple setzte mit dem iPhone im ersten Quartal 2025 rund 69,1 Milliarden US-Dollar um, was einem Rückgang von etwa einem Prozent entspricht. Während CEO Tim Cook erklärte, dass neue KI-Funktionen in den USA und anderen Märkten zu stärkeren Verkäufen beigetragen hätten, fiel die Resonanz insgesamt eher verhalten aus.

Zudem sieht sich Apple mit weiteren Herausforderungen konfrontiert, darunter rückläufige Verkäufe in China sowie mögliche Strafzölle auf in China produzierte Waren, die in die USA importiert werden. Die US-Regierung erwägt derzeit Zölle von bis zu 60 Prozent, deren genaue Umsetzung jedoch noch unklar ist. Apple beobachte die Situation laut Cook genau.

Apples erstes Quartal 2025? Das Geschäftsjahr von Apple weicht vom Kalenderjahr ab und startet mit dem traditionell umsatzstarken Weihnachtsquartal im Oktober. Das jetzt veröffentlichte erste Quartal des Apple-Geschäftsjahres 2025 umfasst daher die Monate Oktober bis Dezember 2024.