Apples neue iPhones: Mal Antenne, mal CE-Zeichen an der rechten Kante

Wer versucht, auf Apples Webseite ein Bild von der rechten Kante der neuen iPhone-Modelle, insbesondere des Bereichs unterhalb der Standby-Taste zu finden, muss ein wenig suchen. Links ist mit Stummschalter, Lautstärketasten und dem SIM-Fach zwar deutlich mehr geboten, doch ein paar Details auf der rechten Seite sollten zumindest erwähnt werden, und haben nicht nur bei uns schon für Verwirrung gesorgt.

Die von Apple in den USA und sonst auf der Welt vertriebenen neuen iPhone-Modelle unterscheiden sich hier deutlich sichtbar zunächst durch eine in den Rahmen eingesetzte 5G-Antenne, die sich nur bei den US-Geräten findet. Der Grund hierfür liegt darin, dass die von Apple in den USA verkauften Geräte mit mehr 5G-Frequenzen arbeiten, als der Rest der verkauften iPhone-12-Modelle. Die dortigen Mobilfunk-Anbieter setzten zum Teil bereits auf die schnelleren, sogenannten Millimeterwellen „mmWave“ n260 und n261.

Dieser Unterschied ist von Apple bereits im der Übersicht zu den unterstützten 5G-und LTE-Frequenzen dokumentiert. Dass dergleichen allerdings auch äußere Auswirkungen hat, wurde bei der Ankündigung nicht erwähnt. Die US-Modelle erkennt man an der unschönen Aussparung für die mmWave-Antenne im unteren Bereich der rechten Gerätekante.

Wer sich nun hierzulande aber über eine einheitliche und schicke Gerätekante unterhalb der Standby-Taste freut, wird allerdings von Apples Designern eines Besseren belehrt. Der iPhone-Hersteller hat bei den in Europa verkauften Geräten zwar keine Antenne in der rechten Kante untergebracht, nutzt den Platz jedoch für die Gravur regulatorischer Informationen wie des CE-Zeichens.

On European iPhone 12 and 12Pro series, the regulatory logos are laser engraved on the side of the device. #iPhone12 #iPhone12Pro #AppleEvent pic.twitter.com/EPPFGVljZ9

— 🔥🌸 Giulio Zompetti (@1nsane_dev) October 20, 2020