Apples iPhone-Apps können jetzt im App Store bewertet werden

So oder so: Euch steht es fortan frei, Apple direkt im App Store „die Meinung zu geigen“ oder alternativ auch positiven Zuspruch für eine gut gemachte Anwendung zukommen zu lassen.

Vermutlich werden wir nie erfahren, was die tatsächlichen Überlegungen hinter dieser Öffnung sind. Stellt sich Apple hier der Kritik der Nutzer und hat vielleicht sogar das Ansinnen, konkretes Feedback in die Verbesserung der Apps einfließen zu lassen, oder handelt es sich eher um eine strategische Maßnahme mit Blick auf die teils auch auf juristischer Ebene ausgetragenen Streitigkeiten mit Entwicklern und Wettbewerbsbehörden?

