Apples Fitness-App zu Jahresbeginn mit zwei Herausforderungen

Die Anzeige von Herausforderungen und Erfolgen ist mittlerweile übrigens nicht mehr so prominent in Apples Fitness-App integriert, wie das zu Beginn der Fall war. Im Anschluss an die Umbenennung der App von „Aktivität“ zu „Fitness“ ist auch der Bereich „Erfolge“ aus der Hauptnavigation im Fuß gewichen, wohl in erster Linie, um Apple neuem Abo-Angebot Fitness+ entsprechende Präsenz zu ermöglichen. Die aktuellen und abgelaufenen Auszeichnungen lassen sich jetzt im Bereich „Übersicht“ und dort ganz unten einsehen.

Apples Neujahrs-Herausforderung für das Jahr 2022 macht das Erreichen der zugehörigen Auszeichnung davon abhängig, dass man im aktuellen Monat Januar mindestens sieben Tage am Stück alle drei Ringe in der Fitness-App schließt.

