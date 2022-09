„Apple Watch-Synchronisierung“: iPhone steuert die Computeruhr

Alle Eingaben, die auf dem iPhone-Bildschirm direkt über der vergrößerten Darstellung der Apple Watch getätigt werden, werden in Echtzeit in diese weitergegeben und sorgen am Handgelenk für die entsprechende (Re)Aktion.

Die Apple Watch-Synchronisierung vollführt nach der Aktivierung gleich zwei Kunststücke. Zum einen zeigt das Feature das Display der gekoppelten Apple Watch in Echtzeit auf dem iPhone-Bildschirm an. Zum anderen gestattet die neue Synchronisierung, die Apple auf englischen Systemen etwas treffender schlicht „Apple Watch Mirroring“ nennt, die Steuerung der Uhr über den iPhone-Touchscreen.

