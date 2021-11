Apple Watch: Sonos-Fernbedienung Lyd mit neuen Funktionen

Mit der Fernbedienungs-App Lyd lassen sich Sonos-Systeme umfassend von der Apple Watch aus steuern. Wir haben die Anwendung in der Vergangenheit schon immer wieder erwähnt. Die neu verfügbare Version 2.4 erweitert den Leistungsumfang von Lyd einmal mehr um nennenswerte Funktionen.

Lyd 2.4 ist nun mit einem Schlaftimer ausgestattet, der es ähnlich wie der Schlummerschalter in der Sonos-App erlaubt, nach einer voreingestellten Zeit einen automatischen Ruhezustand zu aktivieren. Um diese Option zu realisieren, musst der Entwickler allerdings einen eigenen Server zwischenschalten. Sonos bietet Entwicklern keine Möglichkeit für die direkte Ansteuerung der Schlaftimerfunktion. Der Lyd-Entwickler betont in diesem Zusammenhang, dass dabei keinerlei Nutzungsdaten für längere Zeit gespeichert werden: Alle benötigten Daten werden nach der Ausführung aus dem Kurzspeicher des Servers entfernt, zudem wird der Server einmal am Tag neugestartet um verbleibende Cache-Daten zu löschen.

Ebenfalls neu ist die Anzeige des Batteriestands für Sonos-Lautsprecher mit integriertem Akku. Hier informiert nun ein kleiner Kreis unten links über die verbleibende Ladung, der durch Antippen auch zu einer detaillierten Akku-Anzeige erweitert werden kann.

Zu guter Letzt wurden mit Lyd 2.4 noch die Sprachnachrichten und die Stummschaltungsoption erweitert. Die zuvor nur an einzelne Lautsprecher sendbaren Sprachnachrichten können jetzt auch an Gruppen geschickt werden. Technisch bedingt lassen sich die Durchsagen jedoch nicht synchron realisieren. Lautsprecher in einer Gruppe lassen sich nun auch zentral über die Apple Watch stummschalten.

Ein offenes Wort zur Preisgestaltung

Im Zusammenhang mit seiner neuen App-Version spricht der Entwickler auch ein offenes Wort mit Blick auf die Preisgestaltung seiner Anwendung. Lyd ist seit zweieinhalb Jahren als Einmalkauf erhältlich und neue Funktionen werden für Besitzer der App stets kostenfrei integriert. Da Apple keine Option für bezahlte Upgrades anbietet und er ein Abo-Modell ablehnt, hofft der Entwickler auf Unterstützung durch ein freiwilliges „Trinkgeld“, das sich in unterschiedlicher Höhe als In-App-Kauf übertragen lässt. Wenn diese Option nicht den gewünschten Erfolg bringt, steht für Dezember möglicherweise eine Kaufpreiserhöhung an. Der Preis für Lyd wurde im August im Rahmen von Apples Preisanpassungen gesenkt, wodurch mittlerweile noch weniger Geld als früher beim Entwickler ankommt. Aktuell ist Lyd für 1,99 Euro im App Store erhältlich.