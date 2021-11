AirPods: Neue Software könnte Verbindungsfehler beheben

Wir haben erst vergangene Woche diesbezüglich berichtet . So verlieren die AirPods bei zahlreichen Nutzern offenbar immer wieder die Bluetooth-Verbindung oder wechseln ohne Interaktion des Nutzers zwischen mehreren verfügbaren Geräten hin und her. In der Folge führt dies Unterbrechungen bei Telefonaten oder der Verwendung von Audio-Anwendungen.

Die Installation von Softwareupdates für die AirPods lässt sich nicht erzwingen und erfordert in der Regel etwas Geduld. An sich sollte sich die neue Version früher oder später eigenständig installieren. Es kann, muss aber nicht helfen, wenn man die AirPods eine Weile mit dem iPhone verwendet und sie dann im geschlossenen Ladecase mit der Stromversorgung verbindet.

