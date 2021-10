Apple Watch Series 7: „Fokus auf bessere Lesbarkeit“

Mit Alan Dye und Stan Ng haben sich zwei hochrangige Apple-Mitarbeiter im Interview mit CNET zum Design der Apple Watch Series 7 geäußert. Dye steckt in den Fußstapfen von Jony Ive und ist bei Apple für das Interface-Design zuständig, Ng sitzt an führender Position in Apples Marketing-Abteilung.

Als Hauptgrund für die Bemühungen, die Uhr mit zusätzlicher Bildschirmfläche auszustatten, führen die beiden Apple-Manager benutzertechnische Aspekte an. Es ging demnach weniger um die Möglichkeiten, die sich au der vergrößerten Fläche für watchOS und damit verbunden auch Apps bieten, sondern in erster Linie darum, die Lesbarkeit der Darstellung zu verbessern. In Verbindung mit dem größeren Bildschirm könnten Nutzer die Schriftgröße für die Darstellung auf der Uhr weiter erhöhen, eine Option die zahlreiche Besitzer der Apple Watch dringend willkommen heißen. Damit verbunden verweisen die Apple-Manager auch auf die erweiterten Möglichkeiten im Bereich der Texteingabe mit der neuen Bildschirmtastatur.

Das nun bis zum Rand hinausgezogene, gewölbt abschließende Glasfläche habe durch die damit verbundenen optischen Effekte zu neuen Design-Ideen geführt, die sich bei einem Teil der von Apple angebotenen Zifferblätter zeigen.

Kein Store für Drittanbieter-Zifferblätter in Aussicht

Im Rahmen des Interviews haben die Apple-Manager der Idee, einen Store für Zifferblätter zu integrieren, einmal mehr eine Absage erteilt. Das Design der Zifferblätter spielt den Worten Apples zufolge eine enorm große Rolle. Aus diesem Grund habe man stets darauf geachtet, einheitliche und klare Gestaltungselemente zu verwenden und man sei der Meinung, ein sehr gutes Gleichgewicht gefunden zu haben. Zudem seien die Zifferblätter ja lediglich als eine Art Leinwand zu sehen, die Drittanwender dann mit eigenen Komplikationen bespielen können.

Apple habe auf das Design der Uhr sehr viel Zeit verwendet und man gehe davon aus, dabei viele Dinge richtig gemacht zu haben. Insbesondere mit Blick darauf, dass es sich um ein tragbares Gerät für das Handgelenk handle, sei er was das Design angeht ausgesprochen zufrieden mit dem Stand der Dinge, sagt Dye abschließend.

Die Apple Watch Series 7 verfügt über einen rund 20 Prozent größeren Bildschirm als das Vorgängermodell.