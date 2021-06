AirTag-Anhänger von Apple vorübergehend günstiger

Falls ihr euch für Apples AirTag-Anhänger begeistern könnt, solltet ihr diese zumindest nicht bei Apple selbst kaufen. Statt der regulären 35 Euro bezahlt ihr bei Amazon beispielsweise gerade nur 29,90 Euro. Das Angebot gilt allerdings nur für bestimmte Farben.

Uns konnte die unnötig große Aufbewahrungsschlaufe von Apple nicht begeistern. Wir haben dies in unserem Review des Belkin Secure Holder bereits erwähnt, und setzen seither auf den schlichten aber robusten Kunststoffring von Belkin. Dieser ist allerdings derzeit nur schwer erhältlich, lediglich Expert scheint halbwegs zuverlässig liefern zu können.

Hinsichtlich der Billigangebote aus China raten wir momentan eher ab. Gerne könnt ihr eure Tipps dazu in den Kommentaren anbringen, doch alles was wir in dieser Richtung bislang ausprobiert haben, hat den AirTag für unseren Geschmack zu unzuverlässig gehalten oder war zu bruchanfällig.

AirTag „Zum Verbinden bewegen“

Verliert man den AirTag aus der Hülle heraus, so sollte man meinen, dass man ihn mithilfe der „Wo ist?“-App schnell wiederfinden kann. Hier ist uns allerdings schon der Fall untergekommen, dass die App den AirTag brav als in der Nähe anzeigt – will man ihn dann allerdings orten oder einen Ton darauf abspielen, so erscheint die Meldung, der AirTag sei nicht erreichbar und man solle ihn zum Verbinden bewegen. Letzteres lässt sich natürlich nur bewerkstelligen, wenn man ihn erstmal gefunden hat…