Apple Watch SE-Konkurrent: Telekom bringt Senioren-Uhr mit SOS, GPS und App

Die Deutsche Telekom wird morgen eine Smartwatch für Senioren in den deutschen Markt einführen. Relevantestes Feature der so genannte TCL Safety Watch ist ein SOS-Knopf, über den schnell Hilfe gerufen werden kann. Zudem verfügt die TCL Safety Watch über eine automatische Sturzerkennung, die in der Lage ist nach kurzer Wartezeit selbstständig einen Notruf abzusetzen.

200 Euro günstiger als die Apple Watch SE

In der Gesundheitsabteilung bringt die TCL Safety Watch einen Schrittzähler und die kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz mit, zudem gestattet die Computeruhr den Aufbau von Mobiltelefonaten. Das Telekom-Modell konkurriert damit direkt mit der Apple Watch SE, die Apple mit integrierter SIM-Karte bekanntlich ab 349 Euro anbietet. Bei der Telekom wird die ab morgen erhältliche Smartwatch für Senioren einmalig 149,95 Euro kosten.



Potenziell interessierte Nutzer zeichnen hier gleichzeitig den Tarif Smart Connect S mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten, der die Uhr zum Monatspreis von 9,95 Euro in das Telekom-Netz einbucht. Die TCL Safety Watch wird in den beiden Farbvarianten Grau und Dunkelrot zur Verfügung stehen und wird von einer iPhone-Applikation begleitet, die die Konfiguration der Uhr ermöglicht.

GPS-Push bei Verlassen der Sicherheitsbereiche

Hier können Verwandte und Notfallkontakte unter anderem Sicherheits-Zonen definieren. Werden diese vom Träger der Uhr verlassen, meldet sich die App per Push-Nachricht und ermittelt auf Wunsch die Position der auch mit einem GPS-Modul ausgestatteten Smartwatch.

Nach Angaben des Bonner Netzbetreibers wird die TCL Safety Watch mit der Typenbezeichnung MT43AX ab 1. April exklusiv im eigenen Netz verfügbar sein. Solltet ihr im Markt für das Modell oder zumindest interessiert sein, dann empfiehlt es sich ein schnellen Blick in das Handbuch zu werfen, das hier als PDF-Datei zur Verfügung steht.