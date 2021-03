Podswap: Erster Drittanbieter bewirbt AirPods-Akkutausch

Bei regelmäßigem Einsatz halten die Akkus in Apples drahtlosen AirPods-Ohrhörern gute zwei Jahre durch, anschließend sind Laufzeiten von unter 30 Minuten zu erwarten. Da der Alltagsbegleiter dann nicht einmal mehr in der Lage ist die Bahnfahrt bis zum Arbeitgeber durchzuhalten, wird dieser von den meisten Nutzern einfach durch ein aktuelles Modell ersetzt – die akkuschwachen Vorgänger landen dann häufig im Müll.

Und akkuschwache AirPods dürfte es inzwischen wie Sand am Meer geben. Apple hat im September 2016 mit dem Verkauf der ersten AirPods-Generation begonnen – entsprechend viele Ohrhörer feiern demnächst bereits ihren vierten Geburtstag.

Apple tauscht deutlich teurer

Ein Umstand, von dem der amerikanische Dienstleister Podswap jetzt profitieren will. Der Service-Anbieter hat in den Vereinigten Staaten ein erstes Akkutausch-Angebot für Apples Ohrhörer vorgelegt, das mit recycelten AirPod-Modellen arbeitet. Zwar bietet auch Apple einen Akkutausch bei den AirPods an, verlangt hier aber satte 55 Euro pro Ohrhörer. Beim aktuellen AirPods-Preis von 133 Euro ein wenig attraktives Angebot.

Podswap verlangt nur $60 für den Austausch der Akkus, der allerdings mit dem Tausch der eigenen AirPods einhergeht. So ordern Anwender zuerst ein Set aufbereitete AirPods mit neuen Akkus und senden ihre altersschwachen Stöpsel erst ein, wenn die neuen Ohrhörer geliefert wurde. Die Austausch-Hörer wurden nach Angaben des Anbieters vollständig gesäubert und überprüft, da es sich um Second-Hand-Ware handelt sollen Besteller allerdings mit kleinen Kratzern und Macken rechnen.

Upgrade für $10 möglich

Für 10 US-Dollar mehr bietet Podswap zudem die Möglichkeit an, von der 1. Generation der AirPods auf die 2. Generation zu upgraden. Das Upgrade zum 2019 erstveröffentlichtem Modell mit „Hey Siri“-Erkennung kostet überschaubare $69,99.

Derzeit ist Podswap dabei sich auf dem amerikanischen Markt zu etablieren. Man sei aber bereits dabei zu prüfen wie man bestmöglich auf die Nachfrage aus anderen Ländern reagieren soll. Sobald Podswap auch Einsendungen aus Deutschland zulässt melden wir uns noch mal.

Mit Dank an Till!