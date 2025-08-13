Bose bringt den SoundLink Home nach Deutschland

Fast ein Jahr nach seiner Markteinführung in den USA bietet Bose den SoundLink Home demnächst auch in Deutschland an. Der Bluetooth-Lautsprecher wird sich ab dem 3. September in den Farbvarianten „Light Silver“, „Cool Grey“ und „Warm Wood“ vorbestellen lassen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 229 Euro und der Verkaufsstart soll am 11. September erfolgen.

Elegantes Design für zuhause

Anders als die sonstigen, zumeist in zweckmäßigen Kunststoff- oder Gummigehäusen untergebrachten Bluetooth-Lautsprecher wurde der SoundLink Home mit speziell für die flexible Nutzung im häuslichen Umfeld entwickelt. In seinem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium wirkt der Lautsprecher edler, die Front des Geräts ist mit einem zur Gehäusefarbe passenden Stoffgitter bespannt. Bose sieht den SoundLink Home als elegante Audioquelle, die sich leicht von einem Raum in einen anderen tragen und auch mal auf dem Balkon oder der Terrasse nutzen lassen.

Die Basis für die portable Nutzung bildet ein integrierter Akku, mit dessen Hilfe sich das Gerät bis zu neun Stunden lang ohne Steckdose betreiben lässt. Aufgeladen wird der SoundLink Home über USB-C, laut Bose genügen hier vier Stunden für eine vollständige Ladung. Ein passendes Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten, für die Stromquelle – Netzteil oder Computer – muss man selbst sorgen.

USB-Anschluss dient auch als Eingang

Der USB-Anschluss des SoundLink Home kann alternativ zur drahtlosen Bluetooth-5.3-Übertragung auch für den Anschluss eines Notebooks oder anderen Musikquellen genutzt werden. Zwei Passivstrahler und ein Fullrange-Schallwandler sorgen Bose zufolge für eine eindrucksvolle Klangleistung mit tiefen Bässen. Optional lassen sich zwei Geräte kabellos zu einem Stereopaar verbinden.

Der Bose SoundLink Home wiegt knapp unter einem Kilogramm und ist 21,6 Zentimeter breit, 11,2 Zentimeter hoch und 5,9 Zentimeter tief. Ein integrierter Standfuß soll dafür sorgen, dass sich der Lautsprecher sicher und flexibel an unterschiedlichen Orten platzieren lässt.