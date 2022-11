Apple-Watch-Probleme: Grünes Blinken und Wasser im Lautsprecher

Ein Teil der Nutzer bringt den Bildschirmfehler mit der seit Ende Oktober verfügbaren watchOS-Version 9.1 in Verbindung, doch gab es auch in den Wochen davor schon entsprechende Meldungen. Unterm Strich scheint das Problem nicht permanent aufzutreten, sondern sich erst nach einiger Zeit einzustellen. Auch berichten Anwender, dass sich der Fehler durch einen Neustart der Uhr wieder für einige Zeit beheben ließ. Generell scheinen alle Modelle der Apple Watch betroffen.

Ergänzend zu den uns diesbezüglich vorliegenden Leserberichten finden sich auch an verschiedener Stelle im Internet entsprechende Hinweise, darunter auch in den offiziellen Apple-Support-Foren , wo auch die hier gezeigten Bilder veröffentlicht wurden.

