AirPods Pro 2: Mit Touch-Steuerung für 299 Euro

Die AirPods Pro der zweiten Generation sollen sich ab Freitag vorbestellen lassen und sollen bereits eine Woche später, also ab dem 23. September in den Verkauf gehen. Der Kostenpunkt für die neuen Ohrhörer beträgt 299 Euro .

Solltet ihr im Markt für die neuen AirPods Pro der zweiten Generation sein, dann ist die frühe Bestellung der neuen Ohrhörer definitiv empfehlenswert. Wir gehen davon aus, dass sich die durchwachsene Verfügbarkeit, mit der auch die AirPods Pro der ersten Generation in den vergangenen Jahren immer wieder zu kämpfen hatten, bei dem sehnlichst erwarteten Nachfolger nicht sonderlich verbessern dürfte. Beim ersten Preisnachlass ist ohnehin erst in etwa drei Monaten zu rechnen.

Zudem setzt Apple in diesem Jahr auf den H2-Chip, der mit größerer Bandbreite nun auch auf Personalisierung, die das 3D-Audio an die eigene Ohrform anpasst.

Die AirPods Pro der zweiten Generation liefern solide Produktpflege. Nach wie vor sind die komfortablen In-Ear-Ohrhörer mit Apples hervorragender Geräuschunterdrückung ausgestattet (die jetzt doppelt so gut arbeiten soll) und weiterhin sind teuersten In-Ears in Apples-Produktportfolio angenehm kompakt gestaltet.

