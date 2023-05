Apple Watch: Neue Pride-Armbänder jetzt verfügbar

Angekündigt hatte Apple den bevorstehenden Verkaufsstart des Pride Armbandes 2023 bereits am 9. Mai – jetzt lassen sich die neuen Regenbogen-Armbänder endlich auch bestellen und stehen im offiziellen Apple Online Store ab sofort zur Order bereit.

Ab sofort für 49 Euro erhältlich

In diesem Jahr bietet Apple das Sportarmband in der so genannten Pride Edition für die Apple Watch mit einer Gehäusegröße von 41 mm und 44 mm an und stellt die Armbänder in den zwei Größen S/M und M/L zur Verfügung. Der Verkaufspreis aller Varianten beträgt 49 Euro. Apple gibt momentan eine voraussichtliche Lieferzeit von zwei Tagen an und liefert bis Freitag kostenlos.

Das traditionelle Pride-Armband ist in diesem Jahr mit allen Apple-Watch-Generationen ab der Apple Watch Series 3 kompatibel und wird sich ab morgen auch in Apples hiesigen Filialen erwerben lassen.

Der Konfetti-Look in diesem Jahr fällt bei jedem Armband individuell aus, da die Farbelemente während der Fertigung zufällig umschlossen werden und führt so dazu, dass keine zwei Bänder genau identisch ausfallen. Laut Apple sollen die Armbänder damit die „Individualität aller Mitglieder der LGBTQ+ Community“ widerspiegeln.

Von neuem Zifferblatt begleitet

Begleitet werden die neue Pride-Armbänder von einem neuen Zifferblatt und einem iPhone-Wallpaper, die beide mit watchOS 9.5 beziehungsweise iOS 16.5 ausgespielt wurden.

Solltet ihr vorhaben eure Armband-Sammlung um die neuen Pride-Armbänder zu ergänzen, dann empfehlen wir euch die Bandbreite-Applikation, mit der ihr bereits gekaufte Armbänder katalogisieren, Wunsch-Armbänder markieren und in unbekannten Armbändern stöbern könnt.

Wir schließen uns Apples Gruß an die LGBTQ+-Community an und wünschen uns ohnehin mehr Variationen bei Zifferblättern, Armbändern und Farben.