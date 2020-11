Apple Watch: Neue Farben für Solo Loop und Sportarmband

Apple hat seine Armband-Kollektion für die Apple Watch erweitert. Die jeweils zum Preis von 47,75 Euro erhältlichen Varianten Solo Loop und Sportarmband können jetzt in drei weiteren Farben bestellt werden.

Brandneu bietet Apple die aus Silikon gefertigten Armbänder jetzt in den herbstlichen Farbtönen „Nordischblau“, „Kumquat“ und „Pflaume“ an. Die neuen Farben ergänzen das bereits bestehende Angebot. Das Solo Loop zum Reinschlüpfen gibt es damit in zehn verschiedenen Farben, das gewöhnliche Sportarmband für die Apple Watch ist mittlerweile in 15 Farbvarianten erhältlich.

Das letzte Update in Sachen Apple-Watch-Armbänder haben wir Mitte September im Rahmen der Vorstellung der diesjährigen Modelle der Apple-Uhr gesehen. Apple hatte die Apple Watch Series 6 und die günstigere Apple Watch SE begleitend auch das neue, verschlusslose Armband Solo Loop und eine geflochtene Variante davon eingeführt. Das geflochtene Solo Loop ist allerdings in deutlich weniger Farbvarianten erhältlich und wurde auch bei den aktuellen Farb-Updates nicht berücksichtigt.