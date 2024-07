Flitsmeister Dash: Neuer Radarwarner mit integrierter eSIM

Flitsmeister steht mit Produkten wie dem One in direkter Konkurrenz zu Ooono als dem wohl bekanntesten Anbieter von Radar- und Gefahrenwarnern. Mit dem Flitsmeister Dash steht nun ein neues Gerät aus dieser Kategorie in den Startlöchern, das sich auch ohne Smartphone-Verbindung verwenden lässt – der Dash holt sich seine Daten per 4G-Verbindung direkt aus dem Internet.

Die Online-Fuktion Funktion setzt allerdings ein – jederzeit kündbares – Abonnement voraus, für das monatlich 9,99 Euro anfallen. Dieser Preis beinhaltet die unbegrenzte Internetnutzung durch das Gerät in ganz Europa sowie die im Rahmen von Flitsmeister PRO zusätzlich verfügbaren Funktionen wie beispielsweise die Anzeige von aktuellen Kraftstoffpreisen. Seine Position erkennt der Dash mithilfe eines integrierten GPS-Empfängers.

Farb-Touch-Display fürs Armaturenbrett

Auf dem Bildschirm des Flitsmeister Dash werden allgemeine Verkehrsgefahren, Staus und auch Radarkontrollen angezeigt. Die integrierte Parkfunktion lässt sich soweit wir das überblicken aber erstmal nur in den Niederlanden verwenden. Hier werden Parkzonen automatisch erkannt, und ein kostenpflichtiger Parkvorgang kann, anstelle eine App zu verwenden, ebenfalls direkt über den Bildschirm des Dash aktiviert oder auch wieder beendet werden. Der Dash wird über die App von Flitsmeister mit einem persönlichen Benutzerkonto verknüpft.

Im Lieferumfang sind neben dem Dash diverse Halterungen für das Armaturenbrett und das Lüftungsgitter, ein USB-C Ladekabel sowie Adapter und eine 12V Schnellladegerät enthalten. Der Preis für die Hardware liegt bei 149,99 Euro. In Anbetracht dieser Ausgabe und dem zudem benötigten Abo dürfte das Gerät wohl frühestens dann interessant sein, wenn man auch die Parkfunktion in weiteren Ländern verwenden kann. Wenn man das iPhone ohnehin dabei hat, sind da gewöhnliche Gefahrenwarner wie der momentan für 59 Euro erhältliche Ooono 2 unserer Meinung nach die bessere Wahl.

Aktuell arbeitet Flitsmeister beim Dash ohnehin erstmal die Vorbestellungen ab. Die ersten Kunden auf dieser Liste sollen ihren Flitsmeister Dash noch in diesem Monat erhalten.