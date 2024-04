Apple Watch erstmals außerhalb der USA als Refurb-Angebot

Während es hierzulande weiterhin noch kein einziges Modell der Apple Watch in den Apple Refurb Store geschafft hat, sind die neusten Modelle der Uhr jetzt auch in China über diese Vertriebsschiene von Apple erhältlich. Der Preisnachlass kann sich dabei sogar sehen lassen, die Apple Watch Ultra 2 wird im chinesischen Refurb Store beispielsweise für umgerechnet 712 Euro statt 842 Euro angeboten.

Die Verfügbarkeit der Uhr im chinesischen Apple Refurb Store ist von daher bemerkenswert, dass man die Apple Watch „gebraucht“ bislang ausschließlich bei Apple USA erwerben konnte. Dort wurde die Uhr bereits im Jahr 2018 gemeinsam mit dem iPhone ins Programm des dortigen Refurb Store aufgenommen.

In Deutschland wird das iPhone erst seit zwei Jahren mit Preisnachlass über den Apple Refurb Store verkauft. Aktuell sind hier verschiedene Modelle aus den Baureihen iPhone 12 und iPhone 13 erhältlich. Man darf damit rechnen, dass an dieser Stelle in Kürze auch die ersten iPhone-14-Modelle erscheinen.

Apple Watch bald auch im deutschen Refurb Store?

Das amerikanische Apple-Blog MacRumors deutet den Verkaufsstart der Apple Watch im chinesischen Refurb Store von Apple als Zeichen dafür, dass das Angebot bald schon um zusätzliche Länder erweitert wird – warten wir’s ab.

Zumindest wenn sich das Preisgefüge ähnlich verhält, wie es in China der Fall ist, könnte sich der Refurb Store als interessante Alternative zum Neukauf der Uhr entwickeln. Die im Apple Refurb Store gekauften Produkte sind mit einjähriger Herstellergarantie vollem Rückgaberecht ausgestattet.

Laut Apple werden alle im Refurb Store angebotenen Geräte komplett überholt und geprüft sowie neu verpackt und mit allem Originalzubehör ausgestattet. In der Regel lassen sich die Produkte dann auch nicht von Neuware unterscheiden, einzig die Verpackung ist anders, wohl um einen Weiterverkauf als Neuware zu verhindern.