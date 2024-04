AirTag-Alternativen: Neue Akku-Karte und günstige Schlüsselanhänger

Es gibt wieder einen Neuzugang beim mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen Zubehör zu vermelden. Der Anbieter Reyke hat jetzt auch eine wiederaufladbare „Wo ist?“-Karte für den Geldbeutel im Program.

Zumindest aktuell lässt sich beim Kauf der Karte ein Rabattcoupon über 20 Prozent aktivieren, sodass der Preis von 29,99 Euro auf 23,99 Euro fällt.

Die neue „Wo ist?“-Karte lässt sich kontaktlos auf gewöhnlichen Qi-Ladegeräten aufladen. Laut Hersteller hält eine Akku-Füllung dann bis zu fünf Monate lang. Die Karte ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt und hat das Format einer Kreditkarte, ist mit 1,6 Millimetern allerdings etwa doppelt so dick. Ein integrierter Lautsprecher unterstützt das Auffinden der Karten, der Signalton kann aktiviert werden, wenn sich das Zubehör in Bluetooth-Reichweite des iPhones befindet.

Unterm Strich unterscheidet sich der Funktionsumfang von günstigem „Wo ist?“-Zubehör von Drittanbietern in der Regel nur darin von den AirPods, dass das Apple-Original zusätzlich zur Bluetooth-Ortung auch die „Kompass-Suche“ im Nahbereich unterstützt.

Reyke AirTag-Alternative ab 8 Euro pro Stück

Reyke kennen wir auch schon von seinen AirTag-ähnlichen Schlüsselanhängern mit „Wo ist?“-Unterstützung her. Wer sich hier zum Kauf eines Viererpacks entschließt, bezahlt lediglich 8 Euro pro Stück.

Hier ist allerdings kein wiederaufladbarer Akku, sondern eine austauschbare Knopfzelle verbaut. Positiv darf man mit Blick auf diese AirTag-Alternative anmerken, dass die Reyke-Finder bereits über eine Öse zum Anbringen an Schlüsselringen oder dergleichen verfügen. Beim AirTag fallen hier noch zusätzliche Kosten für passendes Zubehör an.

Eine Erwähnung ist zudem die Tatsache wert, dass die Schlüsselfinder von Reyke sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich sind. Das meiste Zubehör von Drittanbietern in dieser Kategorie wird ausschließlich mit schwarzem Gehäuse angeboten.