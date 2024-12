Wahoo ELEMNT ACE: Neuer Fahrradcomputer misst auch Gegenwind

Wenn es um Fahrradcomputer geht, stehen bei uns seit jeher die verschiedenen Modelle des Garmin Edge hoch im Kurs. Wahoo hat mit dem ELEMNT ACE nun allerdings ein neues Gerät in dieser Kategorie angekündigt, das vor allem aufgrund einer neuartigen Funktion auf sich aufmerksam macht. Der Wahoo ELEMNT ACE bezieht auch die Windverhältnisse in seine Auswertungen ein.

Ein Windsensor ist unseres Wissens eine Premiere bei Fahrradcomputern. Wahoo hat diesen so integriert, dass er durch eine Öffnung an der Vorderseite den Windwiderstand in Echtzeit misst. Dabei wird dem Hersteller zufolge nicht nur der Gegenwind erfasst, sondern auch die Effekte von Rücken- und Seitenwind einbezogen, um wertvolle Daten für die Optimierung der Fahrposition und das Verständnis von Windbedingungen zu gewinnen. Abgeschlossene Fahrten lassen sich im Anschluss mithilfe der Wahoo-App analysieren und so die Auswirkungen der Windverhältnisse auf die Leistung besser verstehen.

Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit

Über diese zentrale Neuerung hinaus verspricht Wahoo mit dem ELEMNT ACE auch einen von Grund auf verbesserten und an die heutigen Ansprüche angepassten Fahrradcomputer. Das Gerät verfügt über einen 3,8 Zoll großen, berührungsempfindlichen Bildschirm, mit einer Auflösung von 480 x 720 Pixeln. Das Gerät misst 126 x 71 x 24 Millimeter. Die Akku-Laufzeit wird mit bis zu 30 Stunden angegeben.

Zusätzlich zum Windsensor bietet der Wahoo ELEMNT ACE Dualband-GPS, ein Gyroskop, einen Kompass sowie einen integrierten Beschleunigungsmesser. Zusätzliche Sensoren lassen sich über Bluetooth und ANT+ verbinden. Ein integrierter Lautsprecher kann die Navigationsanweisungen des Geräts abspielen und zugleich auch als digitale Fahrradklingel verwendet werden.

Preislich spielt der Wahoo ELEMNT ACE in der Oberklasse solcher Geräte. Der Hersteller bietet den Fahrradcomputer für 599,99 Euro zur Bestellung an. Im Lieferumfang ist eine Aluminiumhalterung für den Lenker sowie ein USB-C-Ladekabel enthalten.