Apple Watch: Angeblich Product (RED) Edition geplant

Das neue Jahr könnte eine Product (RED) Edition der Apple Watch Series 5 bringen. Die französische Webseite WatchGeneration will entsprechende Hinweise in einer Apple-Datenbank gesichtet haben. Der Eintrag sei nur kurze Zeit sichtbar gewesen und eine damit verbundene Referenznummer lasse den Schluss zu, dass es sich bei dem bislang unbekannten Produkt nicht nur um ein Armband, sondern tatsächlich um eine neue Farbvariante der Apple-Uhr handle.

Farbsimulation: ifun.de

Apple bietet bislang zwar ein „Product (RED)“-Armband für die Apple Watch an, die Uhr selbst gibt es jedoch nur in den Gehäusefarben Schwarz, Silber und Gold sowie in weißem Keramik. Das Aluminiumgehäuse scheint für eine zusätzliche, rote Farbvariante am geeignetsten.

Eine Markteinführung direkt im Januar wäre aber eher überraschend. Blickt man auf die Erfahrungen der Vergangenheit zurück, so scheinen der März oder April realistisch. Diese Monate hat Apple in vergangenen Jahren auch für die Markteinführung der Product-(RED)-Modelle von iPhone 7 und iPhone 8 gewählt. Zudem präsentiert Apple alljährlich im März neue Armband-Farben für die Apple Watch, eine zusätzliche Gehäusefarbe wäre hier eine perfekte Ergänzung.