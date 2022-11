Apple Watch: 3 Nylon-Armbänder im Paket für 7 Euro

Bei den Cacoe-Armbändern handelt es sich um Nylon-Loops, die mithilfe eines Edelstahrings in der Länge verstellbar sind. Das elastische Material ist dem Hersteller zufolge atmungsaktiv und wasserfest und lässt sich mit allen Modellen der Apple Watch verwenden. An den beiden Enden finden sich die klassischen Schnellverschlüsse zur Befestigung des Armbands an der Uhr.

Die Nylon-Loops von Cacoe gibt es momentan im Dreierpack für 6,99 Euro und im Doppelpack für 6,19 Euro . Es gibt die Armbänder in unterschiedlichen Farben beziehungsweise die Pakte in verschiedenen Kombis, achtet hier aber unbedingt auf den etwas zu dezenten Hinweis auf die jeweilige Armbandgröße. Direkt über der Farbauswahl wir hier hinter dem Hinweis „Farbe“ angezeigt, ob die ausgewählten Bänder mit der kleinen oder der großen Version der Apple Watch kompatibel sind.

