Apple veröffentlicht wichtige Sicherheitsupdates für iPhone, iPad und Mac

Die automatische Installation von Apples schnellen Sicherheitsmaßnahmen ist standardmäßig aktiviert und die Updates werden auch dann aufgespielt, wenn ihr sie nicht aktiv über die Einstellungen startet. Allerdings ist hier in der Regel auch ein Neustart notwendig und ihr bekommt entsprechende Hinweismeldungen angezeigt. Die Einstellungen für die automatische Installation finden sich im Bereich Softwareupdates in den Systemeinstellungen der Apple-Geräte.

Apple hat im Zusammenhang mit seinen ersten „schnellen Sicherheitsmaßnahmen“ auch ein neues Support-Dokument zu diesem Thema veröffentlicht, dass allerdings bislang noch nicht auf Deutsch verfügbar ist. In dem Online-Text mit Titel „ Über schnelle Sicherheitsmaßnahmen für iOS, iPadOS und macOS “ wird nochmal erklärt, dass mit dieser Art von Updates wichtige Sicherheitsverbesserungen ausgeliefert werden, Apple nennt als Beispiel Verbesserungen am Webbrowser Safari oder kritischen Systembibliotheken. Insbesondere können diese Updates auch als Reaktion auf bereits aktiv ausgenutzte Schwachstellen veröffentlicht werden.

An sich scheint es ein guter Gedanke, das Update noch vor dem morgigen Start in die kurze Arbeitswoche zu installieren. Allerdings klappt dies bislang nicht bei allen Nutzern auf Anhieb. Die iPhone-Version der „Sicherheitsmaßnahme 16.4.1 (a)“ bekommen wir aktuell noch gar nicht aufgespielt, hier wird beim Versuch, das Update zu installieren stets nur die Fehlermeldung „Sicherheitsmaßnahme kann nicht überprüft werden angezeigt. Es ist davon auszugehen, dass es sich hier um einen Fehler auf Apple-Seite handelt, der kurzfristig behoben wird.

