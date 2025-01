Apple veröffentlicht iOS 18.2.1: Fehlerbehebungen im Fokus

Apple hat ein weiteres Update für sein mobiles iOS-Betriebssysteme veröffentlicht. Die Version 18.2.1 stehen ab sofort zum Download bereit. Dabei handelt es sich um eine kleinere Aktualisierungen, die rund einen Monat nach dem großen Update auf iOS 18.2 vom 11. Dezember 2024 erscheint.



Das Update kann auf unterstützten Geräten direkt über die Systemeinstellungen installiert werden. Nutzer finden die Option unter “Einstellungen” > “Allgemein” > “Softwareupdate”.

Apple gibt an, dass die neue Version vor allem der Behebung von Fehlern dienen. Konkrete Angaben zu den behobenen Problemen wurden jedoch (noch) nicht gemacht. Laut den veröffentlichten Hinweisen des Unternehmens wird die Installation für alle Nutzer empfohlen.

iOS 18.3 und iOS 18.4 bis April

Das kommende Update auf iOS 18.3 befindet sich seit Mitte Dezember im Betatest. Bisher deutet sich an, dass es sich überwiegend um eine kleinere Aktualisierung handelt. Eine mögliche neue Funktion ist die Unterstützung von Saugrobotern in der Home-App. Diese soll künftig grundlegende Steuerungsoptionen wie das Ein- und Ausschalten, die Auswahl von Reinigungsmodi sowie Statusanzeigen für Akkuladung und Reinigungsfortschritt bieten. Auch Sprachbefehle über Siri und die Integration in Automationen sollen unterstützt werden. Der Veröffentlichungstermin liegt voraussichtlich zwischen Ende Januar und Anfang Februar.

Größere Änderungen könnte hingegen iOS 18.4 mit sich bringen. Apple testet diese Version intern bereits seit mehreren Monaten und plant eine Veröffentlichung im April an.

Geplant sind neue Funktionen für Siri, die eine präzisere Steuerung von Apps und eine bessere Erkennung von Bildschirmkontexten ermöglichen sollen. Zudem dürfte das Update die Unterstützung weiterer Sprachen für „Apple Intelligence“ einführen.