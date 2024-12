Apple Home: Unterstützung für Saugroboter kommt im Januar

Mit der ursprünglich noch für dieses Jahr geplanten Integration von Reinigungsrobotern in Apple Home hat es nicht mehr geklappt. Wir haben bereits darüber berichtet, dass Apple diese auf dem Matter Standard basierende Unterstützung auf das kommende Jahr verschoben hat. Immerhin müssen wir nicht mehr allzu lange darauf warten. In der voraussichtlich Ende Januar erscheinenden iOS-Version 18.3 findet sich diese Funktion integriert. Entsprechende Hinweise finden sich in den Tiefen der ersten Vorabversion von iOS 18.3, die Apple gestern für Entwickler freigegeben hat.

It appears that iOS 18.3 beta 1 adds support for Robot Vacuums in the Home app pic.twitter.com/8hZcj21GEk — Aaron (@aaronp613) December 16, 2024

Die Integration von Saug- und Wischrobotern in Apple Home basiert auf Matter 1.2. Dieser Standard unterstützt grundsätzlich auch weitere Hausgeräte wie Geschirrspüler, Waschmaschinen oder Kühl- und Gefrierschränke, Anzeichen für eine über die Einbindung von Reinigungsrobotern hinausgehende Integration von Matter 1.2 in Apple Home haben wir bislang allerdings noch nicht gesehen.

Mit Blick auf die Unterstützung von Saug- und Wischrobotern sieht der Matter-Standard vor, dass alle zentralen Funktionen der Geräte berücksichtigt werden. Dazu zählen neben dem An‑ und Ausschalten auch die Wahl des Reinigungs­modus, der Wechsel zwischen Saugen und Wischen sowie die Anzeige des Ladestatus.

Zeitangabe bei Apple Deutschland noch nicht korrigiert

Die Integration in Apple Home erleichtert dank Siri-Unterstützung nicht nur die Bedienung der Geräte, sondern bringt auch die Möglichkeit mit, diese in Automationen einzubinden. Bislang müssen Smarthome-Nutzer mit Apple-Systemen hierfür noch auf inoffizielle Lösungen wie das Open-Source-Projekt Homebridge setzen.

Siri-Sprachsteuerung nur auf Englisch?

Mit Blick auf die Unterstützung durch Apples Sprachassistentin Siri gibt es allerdings noch einen Haken. Bislang lautet die offizielle Aussage von Apple hier, dass die Sprachsteuerung von Reinigungsrobotern über Siri ausschließlich in englischer Sprache verfügbar sein wird. Hier heißt es abwarten, ob die nötigen Anpassungen rechtzeitig zur Freigabe von iOS 18.3 oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Den aktuellen Stand der Planung in Sachen Matter 1.2 spiegelt übrigens nur die amerikanische Webseite von Apple wider. Bei Apple Deutschland ist weiterhin die Rede davon, dass die Funktion noch in diesem Jahr verfügbar sein wird.