Apple veröffentlicht erste DJ-Mixes in 3D-Audio

Apple bietet jetzt auch DJ-Mixes in 3D-Audio an. Den Beginn machen der DJ und Musiker Jeff Mills mit einer einstündigen „One Mix“-Compilation und eine Zusammenstellung verschiedener „Boiler Room“-Mixes, die in verschiedenen Clubs rund um den Globus mitgeschnitten wurden. Dem Magazin TechCrunch zufolge will Apple hier zeitnah mit weiteren Veröffentlichungen nachziehen.

Die verlustfrei komprimiert und in 3D-Audio mit Dolby Atmos über Apple Music verfügbaren DJ-Mixes sollen Hörern ein „immersives Audioerlebnis mit multidimensionalem Klang und Klarheit“ bieten. Die 3D-Audio-Produktionen werden speziell erstellt und lassen sich nur mit einer Kombination ausgewählter Abspielgeräte und Ohr- beziehungsweise Kopfhörer erleben. Die Details hierzu lassen sich in den von Apple veröffentlchten technischen Voraussetzungen für 3D-Audio nachlesen.

Apple hat die Integration von 3D-Audio mit Unterstützung für Dolby Atmos bereits vor einem Jahr angekündigt und in diesem Zusammenhang betont, dass das initiale Angebot von mehreren Tausend in 3D-Audio verfügbaren Songs rasch erweitert werden soll. In Kooperationen mit Musikern und Labels hat Apple hier im Laufe der Monate auch stetig nachgelegt. In besonderem Maß förderlich dürfte hier auch die Tatsache sein, dass Apple Musikern und Produzenten bei der Erstellung entsprechender Mixes mit Fortbildungsprogrammen und technischer Unterstützung unter die Arme greift.