Apple TV+: Neue Doku- und neue Comedy-Serie im Februar

Während sich Apples initiale Serien-Auswahl nach und nach in die Staffelpause verabschiedet, hat Cupertino jetzt zwei Neuzugänge für den Februar angekündigt.

Spiele-Entwickler: Starts der Comedy-Serie „Mythic Quest“

„Mythic Quest: Raven’s Banquet“

Zum einen wird am 7. Februar 2020 die neue Comedy-Serie „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ debütieren. Diese soll nicht häppchenweise sondern mit allen neun Episoden im Paket freigegeben werden.

„Mythic Quest: Raven’s Banquet“ folgt einem Team von Videospielentwicklern, die sich den Herausforderungen stellen, ein beliebtes Videospiel anzubietn. Neben Rob McElhenney, der als Kreativdirektor Ian Grimm des fiktiven Studios fungiert, gehören auch F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch und Jessie Ennis zum Ensemble.

„Visible: Out on Television“

Eine Woche später, am 14. Februar, wird dann die Doku-Serie „Visible: Out on Television“ das noch spärliche Apple TV+-Angebot erweitern. Auch hier sollen alle fünf Episoden gleichzeitig erscheinen.

„Visible: Out on Television“ untersucht […] wie das LGBTQ-Movement das Fernsehen geprägt hat. Die Dokumentation kombiniert Archivmaterial und Interviews mit Schlüsselpersonen aus der Bewegung […] Jede der einstündigen Episoden wird Themen wie „Unsichtbarkeit“,“ Homophobie“, „die LGBTQ Evolution“ und das Coming Out in der Fernsehindustrie behandeln.

Die Dokumentation enthält noch unveröffentlichte Interviews mit Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez, Jesse Tyler Ferguson und vielen anderen.