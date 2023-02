Apple trommelt zum Super Bowl: Rihanna-Wallpaper und neue Videos

Es ist nicht bekannt, welchen Betrag sich Apple den massiven Werbeauftritt im Zusammenhang mit dem Super-Bowl-Sponsoring kosten lässt. Profitieren soll von dieser Investition insbesondere Apple Music und damit verbunden wohl die komplette Abo-Sparte des Anbieters. Abonnenten von Apple Music haben im Anschluss an die Veranstaltung am Sonntag die Möglichkeit, erstmals eine Super Bowl Halftime Show mit einer exklusiven Audio-Option zu genießen. Apple wird den Auftritt von Rihanna dann zum erneuten Hören in 3D-Audio bereitstellen.

Ergänzend dazu gab es dann gestern bereits das Video „ Diamonds “, in dem zur Musik von Rihanna durch die Sängerin inspirierter Schmuck in Szene gesetzt wird. Heute kam dann noch das 45 Minuten lange „offizielle Interview“ mit Rihanna im Vorfeld der Apple Music Halftime Show hinzu.

Darüber hinaus kann man sich über Shazam auch einen Kalendereintrag für die Veranstaltung setzen. Hierzulande startet der Super Bowl in diesem Jahr allerdings erst um 0:30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag.

