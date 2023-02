Anker ruft 535 Power Bank (PowerCore 20K) zurück

Besitzer der „Anker 535 Power Bank“ erhalten vom Hersteller den vollen Kaufpreis rückerstattet, sollen den Zusatzakku allerdings nicht mehr verwenden, sondern ordnungsgemäß entsorgen. Weiterführende Informationen zum Ablauf des Rückerstattungsvorgangs finden sich auf dieser Formularseite von Anker. Um den Kaufbetrag in voller Höhe erstattet zu bekommen, ist es nötig, neben den persönlichen Daten auch einen Kaufbeleg einzureichen. Wer online bestellt hat, sollte diesen beispielsweise noch in seinem Kundenkonto beim Versender finden.

Insert

You are going to send email to