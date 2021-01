Apple Stores starten Werbekampagne für Apple Arcade

Hierzulande sind die Apple-Ladengeschäfte ja noch auf unbestimmte Zeit geschlossen, doch in anderen Ländern geht das Leben teils seinen gewohnten Gang, dazu zählen auch neue Dekorationen für die Auslagen im Apple Store.

Mit einer neuen Kampagne macht Apple in seinen Retail-Filialen jetzt Werbung für das hauseigenen Spiele-Abo Apple Arcade. Charakteristische Figuren aus Apple-Arcade-Spielen erscheinen in diesem Zusammenhang teils prominent an den Wänden der Apple Stores.

Wie aus den USA berichtet wird, sind damit auch interaktive Spieledemos verbunden. Apple stellt in den entsprechenden Bereichen iPhones und iPads aus, auf denen die beworbenen Arcade-Titel installiert sind.

In Verbindung mit den Präsentationen der Spiele stattet Apple die Sonderbereiche in den Apple Stores auch mit einer Auswahl passenden Zubehörs aus, darunter Game-Controller verschiedener Marken der auch verschiedene Beats-Kopfhörer.