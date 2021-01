AirPods Max im Teardown: „Preis ist gerechtfertigt“

Die Reparaturservice-Experten von iFixit haben sich genauer mit Apples neuen Over-Ear-Ohrhörern beschäftigt und die 612 Euro teuren AirPods Max in ihre Einzelteile zerlegt.

Der erste Eindruck des für seine Teardowns bekannten iFixit-Teams fällt positiv aus: Man könne die Preisauszeichnung und auch die im Vorfeld der Kopfhörer-Veröffentlichung kursierenden Gerüchte, über noch höhere Verkaufspreise, jetzt gut nachvollziehen. Die präzisionsgefertigten Komponenten der AirPods Max würden in Detail und Ausführung eher an eine mechanische Uhr als an einen konventionellen Kopfhörer erinnern.

Um Apples neuestes AirPods-Modell mit seinen Mitbewerbern vergleichen zu können hat iFixit auch zwei direkte Konkurrenten in Augenschein genommen. Den WH-1000XM4 von Sony und den NC 700 von Bose. Beide sind in der Kategorie der ANC-Kopfhörer zuhause, kosten mit Preisen von 350 und 260 Euro aber deutlich weniger als Apples neues Topmodell.

Die wichtigsten Beobachtungen des iFixit-Teams:

Trotz der enormen Komplexität ihrer Gelenke lassen sich die Kopfbügel erstaunlich einfach auseinandernehmen. Benötigt wird dazu lediglich ein SIM-Karten-Werkzeug.

Die von Apple verbauten Schrauben und Verbindungselemente sind so vielfältiger Natur, dass man während des Teardowns fast die gesamte Werkzeugtasche plündern musste. Minuspunkte gab es für die zusätzlich verklebten Earcups.

In Sachen Reparierbarkeit bieten die AirPods Max ihren kleinen Namensvettern locker die Stirn. Die Over-Ear-Kopfhörer wurden von iFixit mit 6 von 10 möglichen Punkten benötet. Zur Erinnerung, sowohl die regulären AirPods als auch die AirPods Pro bekamen 0 von 10 Punkten.

Das komplette Teardown der Reparaturservice-Experten könnt ihr hier einsehen und die AirPods Max dort auch mit den beiden Konkurrenten von Sony und Bose vergleichen.