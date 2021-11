Apple Store: Neue AirTag-Hüllen und Rotor Riot Game Controller

In der von Apple angebotenen neuen Version verfügt der Rotor Riot Controller nun über die neuen Tasten „Home“ und „Optionen“. Beim Spielen mit dem iPhone kann das Mobiltelefon in einer „Zero Gravity Halterung“ direkt am Controller befestigt werden, zum iPad-Spiel kann die Halterung auch entfernt werden.

Die Kabelverbindung ermöglicht nicht nur sehr niedrige Latenzen, sondern gewährleistet auch, dass der Controller keinen separaten Akku benötigt, da die Stromversorgung direkt vom iOS-Gerät kommt. Sollte der iPhone-Akku beim Spielen in die Knie gehen, so kann man den Controller ebenfalls über Lightning mit einer Stromquelle verbinden und auf diese Weise das iPhone laden.

