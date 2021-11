Apple-Store-App: Update führt Produktberatung ein

Apples offizielle Shopping-Applikation, die sogenannte Apple Store Anwendung, hat in der Nacht zum Freitag eine Aktualisierung spendiert bekommen. Das Update hebt die Versionsnummer auf Ausgabe 5.14 an und integriert erstmals die Möglichkeit eigene Produktlisten anzulegen. Hier lassen sich beliebige Produkte, also auch Drittanbieter- und Zubehör-Artikel in unterschiedlichen Listen sichern, die auf Wunsch zudem benannt werden können.

Apple bietet dann auf Wunsch eine Produktberatung an, die sich bei Bedarf bei einem „Apple Specialist“ im lokalen Apple Store buchen lässt. Für eine schnelle Übergabe der selbst zusammengestellte Liste generiert die neue Version der Apple Store App auf Zuruf einen QR-Code, den Apples Mitarbeiter vor Ort einscannen können.

Schneller zum Gespräch

Die neue Produktlisten-Funktion soll den Aufenthalt im Apple Store verkürzen und die Gesprächszeit mit Apples Team-Mitgliedern so effektiv wie möglich gestalten. Statt mit einer Beschreibung der Produkte die euch gefallen in den Dialog einzusteigen, könnt ihr eure Liste direkt von konkreten Fragen begleiten lassen.

Innerhalb der App lässt sich mit der angemeldeten Apple ID auch direkt eine Termin-Buchung im nächsten Apple Store anstoßen.

Stressfreiere Weihnachtseinkäufe

Wie nachgefragt die persönlichen Beratungen bei Apple sind, wissen wir nicht. Allerdings ist es in den vergangenen Monaten ungeheuer schwer geworden ohne Termin überhaupt einen Ansprechpartner in einem Apple Store vor Ort zu finden.

Auch bei kleinen Verständnis-Fragen kann es sich daher lohnen, schon auf dem Weg zur Filiale einen entsprechenden Beratungs-Termin zu buchen. So hat euer „Apple Specialist“ bereits eure Apple ID und das Produkt auf dem Radar, für das ihr euch interessiert. Gerade in der bevorstehenden Weihnachtszeit können Einkäufe vor Ort so hoffentlich stressfreier gestaltet werden.