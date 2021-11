Komplett neu: Amazon-Photos-App in Version 8.0

Wer ohnehin jährlich für ein Amazon-Prime-Abo bezahlt, der ist gut damit beraten den unbegrenzten, kostenlosen Fotospeicher des Online-Händlers für ein zusätzliches Backup außerhalb der eigenen vier Wände einzusetzen. Dieses bietet Amazon Photos an und sichert eure Schnappschüsse auf Wunsch in voller Auflösung. Zum Zugriff auf die Foto-Ablage bietet der Online-Händler die iPhone-Anwendung Amazon Photos an, die jetzt in der generalüberholten Ausgabe 8.0 erschienen ist – mit einem ungewöhnlich grünen Icon.

Die neue Version der kostenfreien Anwendung implementiert eine verbesserte Navigation, die dafür sorgen soll, dass alle wichtigen Steuerelemente fortan in direkt in Daumen-Nähe untergebracht sind.

Rückblicke wie bei Apple

Zudem scheint Amazon jetzt mehr Wert auf das Vorzeigen älterer Schnappschüsse zu legen und stellt wie Apple auch tägliche Erinnerungen vergangener Fotoaufnahmen zusammen. Nach wie vor ist auch die neue App in der Lage neue Schnappschüsse automatisch auf Amazons Server hochzuladen und kann sich selbstständig um laufende Backups eurer Foto-Bibliothek kümmern.

Die Druck-Produkte sind leider noch immer nicht in Deutschland verfügbar, werden in der Applikation aber angezeigt, was mit plötzlichen Änderungen in der Anzeige-Sprache einhergeht und leicht irritiert.

Wie Apple bietet auch Amazon eine Bilderkennung, die Fotos verschlagworten und so zusammenfassen können soll. Etwa nach Orten, Personen oder Dingen. Diese kann in den App-Einstellungen auf Wunsch deaktiviert werden.

Neben unbegrenztem Fotospeicher bietet Amazon Photos auch Backup-Platz für Videos an, deckelt diesen jedoch auf maximal 5 Gigabyte. Wer mehr Videos sichern möchte muss zusätzlichen Speicher erwerben. 100 GB kosten 1,99 Euro pro Monat bzw. 19,99 Euro pro Jahr. 1TB kosten 9,99 Euro pro Monat bzw. 99,99 Euro pro Jahr.