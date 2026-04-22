Dünn und robust: Die Semi-State-Powerbanks von Zens

Zens hat ganz neu zwei Semi-Solid-State-Powerbanks im Programm, die den Qi2.2-Standard und damit das schnelle kabellose Laden mit bis zu 25 Watt unterstützen. Wir haben uns das neue Zubehör angeschaut.

Während reine Festkörperakkus noch weitgehend Zukunftsmusik sind, wird Semi-Solid-State bereits in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Die Technologie ist zwar teurer, aber leistungsfähiger. Aufgrund der deutlich reduzierten Menge an Elektrolytflüssigkeit wird die Brandgefahr deutlich verringert. Bei Powerbanks profitiert man zudem insbesondere davon, dass die Akkus eine höhere Kapazität bei gleicher Größe aufweisen. Zudem halten die Batterien in der Regel auch länger als herkömmliche Akkus.

Zens macht sich die Technologie zunutze, um zwei magnetische Powerbanks mit den Standardkapazitäten von 5.000 und 10.000 mAh anzubieten, die deutlich kompakter sind als herkömmliche Akkus mit entsprechender Leistung. Wir können die Aussage des Herstellers, dass es sich bei der kleineren Variante um das derzeit dünnste Modell auf dem Markt handelt, nicht überprüfen

Fakt ist auf jeden Fall, dass der MagSafe-Akku extrem dünn ist. Unser Messchieber zeigt hier etwas über 8 mm an. Wer mehr Leistung benötigt, kann zu der Variante mit 10.000 mAh greifen, die mit knapp 14 mm für diese Leistungsklasse ebenfalls sehr kompakt ausfällt.

Kabelloses Laden mit 25 Watt

Die Semi-Solid-State-Akkus von Zens sind auch sonst auf aktuellem technischen Stand und liefern die derzeit nach dem Qi-Standard maximal mögliche kabellose Ladeleistung von 25 Watt. Beim iPhone wird dies ab iOS 26 und dem iPhone 16 unterstützt. Alternativ dazu gibt die Powerbank die gleiche Leistung auch über USB-C ab.

Die neuen Zens-Akkus werden umgekehrt auch über USB-C geladen. Hierzu wird mindestens ein Netzteil mit 20 Watt Ausgangsleistung vorausgesetzt. Von Vorteil ist in diesem Zusammenhang die Power Pass-Through-Funktion der Geräte. Wenn der Akku auf einem iPhone „klebt“, kann das Smartphone über ein damit verbundenes Ladekabel gleich mitgeladen werden. Das ist besonders praktisch, wenn man beide Geräte über Nacht wieder voll einsatzfähig machen will.

Passgenau auch fürs iPhone 17

Auf der iPhone-Rückseite sitzen beide Akkus passgenau und sicher. Auch die größere Kamerainsel des iPhone 17 Pro macht hier keine Probleme. Wenn das Smartphone in einer Hülle steckt, sollte diese für MagSafe beziehungsweise Qi2 zertifiziert sein.

Auch ohne Hülle muss man keine Angst vor Kratzern oder sonstigen Beschädigungen durch die Powerbanks haben. Die Kanten und die Unterseite sind mit einer mattierten Gummischicht zum Schutz der Geräte überzogen. Seitlich an der Powerbank befindet sich ein Schalter für den Akkutest. Der Ladezustand wird durch vier kleine LEDs auf der Rückseite angezeigt.

Im Preis der Geräte spiegelt sich allerdings wider, dass die neuen Powerbanks von Zens mit Semi-Solid-State und einer maximalen Ladeleistung von 25 Watt zwei noch recht junge Technologien vereinen. Das Modell mit 5.000 mAh ist zum Preis von 59,99 Euro erhältlich und für die Version mit 10.000 mAh muss man 79,99 Euro bezahlen.