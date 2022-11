Apple startet Podcast-Angebot zur Fußball-WM

Apple hat angekündigt die in sechs Tagen beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit einem eigenen Podcast-Format begleiten zu wollen.

Unter der Überschrift „After the Whistle“ sollen sich der aus der Apple TV+-Serie Ted Lasso bekannte Darsteller Brendan Hunt (aka Coach Beard) und die amerikanische Sport-Moderatorin Rebecca Lowe mit dem Turnier auseinandersetzen und werden dies als offizielles Zusatz-Angebot zu Apples Überschriften-Dienst „Apple News“ machen.

„After the Whistle“ ab 17. November

Während die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 mit ihrem Eröffnungsspiel erst am 20. November starten wird, soll das neue Podcast-Format bereits am 17. November mit der ersten Vorschau-Episode starten und soll dann als kostenloses Zusatz-Angebot offeriert werden, das wahlweise in der Apple News-App beziehungsweise über Apples offizielle Podcast-Applikation erhältlich ist.





Über letztgenannte soll der englischsprachige Exklusiv-Podcast weltweit zur Verfügung gestellt werden. Neue Episoden sollen dann mehrmals pro Woche erscheinen und dann ein buntes Begleitprogramm zur Weltmeisterschaft bereitstellen, die im Vorfeld wegen schlechter Arbeitsbedingungen der an den WM-Vorbereitungen beteiligten Arbeiter und der in Katar herrschenden Situation immer wieder kritisiert wurde.

Mit Coach Beard

Laut Apple sollen neue Ausgaben der Show jeweils in den Stunden nach herausragenden Begegnungen veröffentlicht werden und dann die großen Momente des Abends thematisieren, Überraschungen besprechen, Momente jenseits des Spielfelds einfangen und den Verlauf der Weltmeisterschaft analysieren.

Das neue Podcast-Angebot ist Apple überraschend wichtig. So hat der iPhone-Konzern desn Start des Podcasts nicht nur per Pressemitteilung angekündigt, sondern lässt auch Apples Dienste-Chef, den langjährigen Top-Manager Eddy Cue, zu Wort kommen: