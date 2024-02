Apple Sports: Kostenlose Sport-App mit NBA, NHL und Bundesliga

Apple hat den heutigen Mittwoch für die Vorstellung einer neuen, selbst entwickelten iPhone Applikation genutzt und die Team- und Ligen-Übersicht „Apple Sports“ zum Download in den App Store eingestellt. Allerdings mit einer für hiesige Nutzer relevanten Einschränkung: Apple Sports ist zunächst ausschließlich in den USA, im Vereinigten Königreich und in Kanada verfügbar.

Mit NBA, NHL und Bundesliga

Dies ist ärgerlich. Nicht zuletzt, da in der derzeit noch durchaus überschaubaren Auswahl der vertretenen Profiliegen und Vereine auch die deutsche Bundesliga auftaucht. Neben der wichtigsten deutschen Fußballliga lassen sich persönlich favorisierte Vereine aus einer Vielzahl weiteren Ligen wählen, zu denen unter anderem die amerikanische Profibasketball-Liga NBA, die US-Eishockeyliga NHL und die US-Fußballliga MLS zählen.

Zudem bietet Apple Sports den Zugriff auf Ergebnisse, Begegnungen und Statistiken der Premier League und der Serie A, auf LaLiga, Liga MX und Ligue 1. Jeweils zum Saisonbeginn sollen weitere Ligen wie MLB, NFL, NCAAF, NWSL und WNBA folgen.

In andere Apple-Dienste integriert

Laut Apple verfügt Apple Sports über eine Integration in andere Apple-Dienste, wie Apple TV und Apple News, die die ausgewählten Team-Favoriten in zukünftigen Vorschlägen berücksichtigen.

Apple Sports ist eine einfach aufgebaute App für Sportfans, die gänzlich kostenlos angeboten wird und Nutzer mit Echtzeit-Ergebnissen, Statistiken und Detailinformationen zu laufenden Partien versorgt. Dabei ist Apple Sports nicht etwa das Ergebnis einer Kooperation, sondern wurde von Apple selbst entwickelt und fokussiert sich auf eine einfache und intuitive Bedienung.

Apple Sports setzt zur Installation iOS 17.2 voraus und lässt sich aus dem amerikanischen App Store über diesen Link herunterladen. Noch macht Apple keine Angaben dazu, wann beziehungsweise ob die Anwendung auch den deutschen Markt erreichen wird.