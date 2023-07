Apple Card: Die Suche nach Ersatz für Goldman Sachs scheint schwierig

Die Nachricht, dass der Finanzkonzern Goldman Sachs seine Zusammenarbeit mit Apple in Sachen Apple Card beenden will, macht schon längere Zeit die Runde. Der Konzern ist im Hintergrund für die mit der Kreditkarte verbundenen Finanzdienstleistungen zuständig. Allerdings sollen sich die seit der Einführung der Apple Card vor knapp vier Jahren damit verbundenen Verluste inzwischen allerdings in Milliardenhöhe belaufen.

Anfang des Monats haben wir darüber berichtet, dass der Kreditkartenkonzern American Express (AMEX) hier als potenzieller Nachfolger gehandelt wird. Goldman Sachs will sich wohl nicht nur aus der Verbindung mit Apple, sondern komplett aus dem Geschäft mit Privatkunden zurückziehen. Das Onlinemagazin The Information legt diesbezüglich nun mit Hintergrundinformationen nach. Dem Bericht zufolge sind andere Anbieter als Goldman Sachs längst nicht so scharf auf das Geschäft mit Apple, wie man auf den ersten Blick meinen könnte.

Kurz nach dem Start der Apple-Kreditkarte hat der Goldman-Sachs-Chef David Solomon noch von der erfolgreichsten Kreditkarteneinführung aller Zeiten gesprochen. Mittlerweile hat sich diese Begeisterung allerdings gelegt und der Finanzkonzern würde den Vertrag mit Apple wohl lieber heute als morgen auflösen. Der Bericht zitiert hier mit der Angelegenheit vertraute Personen, dem zufolge sieht Goldman die Geschäftsbeziehung auch in naher Zukunft als nicht profitabel an.

Der große Haken bei der Sache sei allerdings, dass die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit eben erst über mehrere Jahre hinweg verlängert haben. Auch wird angezweifelt, dass Anbieter wie AMEX oder JPMorgan, mit denen Apple anfangs noch verhandelt hat, jetzt als Ersatzspieler auftreten möchten.

Die Suche nach einem Ersatz für Goldman Sachs dürfte sich allein deswegen schwierig gestalten, weil einem Brancheninsider zufolge kein erfahrener Anbieter in diesem Bereich Apple die gleichen Konditionen gewähren würde wie Goldman Sachs. Als Apple-Partner erhalte die Bank weder die sonst üblichen Jahresgebühren (die gibt es bei der Apple Card nicht), noch eine prozentuale Beteiligung an den Umsätzen. Die Einnahmen beschränken sich dem Bericht zufolge ausschließlich auf einen Anteil bei den Zinseinnahmen im Zusammenhang der den bei der Apple Card optional erhältlichen Teilzahlungsdarlehen. Letztendlich kann man das Angebot wohl eher als Prestigeobjekt für den jeweiligen Apple-Partner sehen.

However, Goldman earns a fee from Apple in the high-single-digit percentage range of every loan issued to cardholders who opt to split the cost of Apple products over monthly installments, two people with direct knowledge of the arrangement said.