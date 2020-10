Apple Pay und Amazon VISA: Erste PDF-Hinweise

Nutzer der Amazon Kreditkarte dürfen sich zwar über zwei Prozent Cashback auf Amazon-Käufe freuen, müssen derzeit aber noch auf das kontaktlose Bezahlsystem Apple Pay verzichten – zumindest dann, wenn die Anbindung nicht über Umwege wie etwa die Proxy-Karte Curve erfolgen soll.

Ob sich dies in naher Zukunft ändern wird ist unklar, allerdings scheint die für die Amazon-Kreditkarte verantwortliche Landesbank Berlin AG die ersten Vorbereitungen zu treffen.

So liegen auf dem Web-Auftritt der LBB inzwischen zwei Platzhalter-Dokumente mit den Dateinamen „datenschutzhinweise apple pay.pdf“ (PDF) und „datenschutzhinweise google pay.pdf“ (PDF).

Erst kürzlich baute die Landesbank Berlin AG ihren Webauftritt und sorgte dabei für massive Ausfälle im Kundensystem. Der Systemwechsel sorgte dafür, dass Nutzer teils über Wochen hinweg nur eingeschränkt Zugang zu ihren Konten hatten.

Die Amazon-Kreditkarte bietet zumindest für Kunden, die regelmäßig online bestellen, ein attraktives Plus. Unabhängig von der Startgutschrift lässt sich die Visa-Karte kostenfrei nutzen und wirft dabei ähnlich wie die Apple Card in den USA noch Bonus ab. Einkäufe bei Amazon werden mit 3 Prozent in Form von Bonuspunkten vergütet, für Käufe außerhalb von Amazon gibt es immerhin noch ein halbes Prozent zurück.

Im Sommer führte die Amazon VISA zudem eine iPhone-App ein – eine wichtige Voraussetzung für die Bereitstellung von Apple Pay.