Apple Pay: Auch bei Oberbank und DKB Porsche Card

Kurzer Nachtrag zur heutigen Apple Pay-Erweiterung: Neben der Barclaycard Deutschland melden sich zur Stunde weitere Neuzugänge, die iPhone-Nutzer in Deutschland uns Österreich interessieren dürften.

So können unsere Nachbarn in Österreich nun auch Karten der Oberbank in das iOS-Wallet aufnehmen und für die Bezahlung mit Apple Pay nutzen.

DKB: Porsche Card S mit Apple Pay

In Deutschland hat die Deutsche Kreditbank AG (DKB) weitere Kundengruppe an Apple Pay angebunden und bietet fortan auch Kunden mit der Porsche Card S die Nutzung des kontaktlosen Bezahlsystems an.

Tilo Hacke, Privatkundenvorstand der DKB kommentiert:

„Wir freuen uns, dass Inhaber einer Porsche Card S ab sofort schnell und sicher mit Apple Pay bezahlen können. Die Einführung von Apple Pay für unser Porsche Portfolio unterstreicht sowohl unsere hervorragende Partnerschaft mit Porsche als auch die unverändert große Nachfrage unserer Kunden nach digitalen Bezahllösungen.“